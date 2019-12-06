مكدونالدز تعتذر لفتاة عن خطأ بشطيرة خضروات .. والأخيرة ترفض

لندن (صدى):

رفضت طالبة جامعية في إنجلترا، اعتذار شركة مكدونالدز وتعويضها ، عقب أن اكتشفت ما لم تكن تتوقعه في شطيرة الخضراوات المخصصة للأشخاص النباتيين.

وكانت إيفي توبينغ، قد اشترت شطيرة مخصصة للنباتيين، من أحد فروع مكدونالدز في مدينة نوتنغهام، وكان من المفترض أن تكون محتويات تلك الفطيرة من بعض الخضار وصلصة الطماطم، لكنها فوجئت بوجود قطع دجاج مع أول قضمة.

وعلى الفور أصاب الغضب والإحباط إيفي، وصديقتها سيمون البالغة، اللتين تعيشان على نظام غذائي نباتي منذ فترة طويلة وتحديدا منذ 20 عاما ، مما دفعهما إلى نشر فيديو قصير يكشف الشطيرة وما داخلها، مع عبارة “شكرا مكدونالدز على تخريب نظامنا الغذائي الذي اعتدنا عليه لأكثر من 20 عاما”.

وسريعا، بادرت الشركة الرائدة في مجال الأطعمة السريعة إلى تقديم اعتذارها لإيفي، وقدمت لها كنوع من التعويض، قسائم شراء مجانية لتناول وجبات طعام في أي فرع لمكدونالدز في بريطانيا ، غير أن إيفي اعتبرت رد الشركة “سيئا للغاية”، وطالبت باسترداد قيمة ما دفعته لشراء “الوجبة الخاطئة”.