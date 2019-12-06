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شركة «التصنيع الوطنية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين

شركة «التصنيع الوطنية» تعلن عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في الجبيل وينبع، وفقًا للمسميات التالية:

– فني- التحليل (الجبيل):

درجة البكالوريوس في تخصصات (الكيمياء الصناعية، أو هندسة الأجهزة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع):

درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).

– أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل): شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص ذي الصلة.

– مشرف- الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.

ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا


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