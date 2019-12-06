«لم يعد من الممكن تحمل عداونية إيران».. الجبير يعلن دعم «الضغط الأقسى»

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير على دعمه حملة ” الضغط الأقسى ” لحرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم .

وقال “الجبير” خلال كلمته بحوار روما اليوم الجمعة : إيران تهدد المنطقة برمتها ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها ، وفقاً للعربية نت .

وأضاف : إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة ولا تحترم سيادة الدول .. لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران ولا أحد يسعى إلى الحرب .

وتطرق ” الجبير ” إلى الوضع باليمن ، مؤكداً أن الحل السياسي هو الأمثل وأن جميع اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن ” ، مؤكداً أن الحوثيون هم من بدأوا الحرب .

وأضاف الجبير : اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة للمملكة ، وتدخل إيران هناك مدمر .

أما عن العلاقات مع قطر ، قال ” الجبير” إنه قد تم توجيه الدعوة لأمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر استضافتها في الرياض الأسبوع القادم .

كما أكد على قوة العلاقات مع الولايات المتحدة لمواجهة الإرهاب ، بغض النظر عن ” الحزب الحاكم ” .