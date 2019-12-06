موعد الحصول على أسهم أرامكو المجانية

علي القحطاني(صدى):

ينتظر ملايين المواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات الكبرى إدراج سهم أرامكو في سوق الأوراق المالية الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لسوق تداول باعتبارها أحد أهم الأسواق الناشئة، ويأتي ذلك بعد انتهاء عملية بناء سجل الأوامر وإعلان السعر النهائي لسهم أرامكو.

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة.

وكانت أرامكو منحت المكتتبين عددًا من الأسهم المجانية وفق الضوابط المحددة لذلك من أجل تحفيز المواطنين على الاكتتاب في أسهم الشركة.

وأبانت الشركة:” يحق للمواطنين الحصول على الأسهم المجانية بما في ذلك المرأة المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيُعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرًا للأسهم المجانية”.