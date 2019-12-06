الوليد بن طلال مشيدا بالهلال: النادي الوحيد الذي حقق جميع بطولات آسيا

ماجد محمد(صدى):

عبر الأمير الوليد بن طلال، عن سعادته بإنجازات الهلال وألقابه العديدة، مبينا أنه النادي الوحيد في آسيا الذي حقق جميع بطولات القارة بكافة مسمياتها.

وعرض عضو شرف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، اليوم الجمعة، صورة للبطولات الآسيوية كافة موثقًا ألقاب الهلال.

وقال الأمير الوليد بن طلال: “نادي الهلال هو الوحيد في آسيا الذي حقق جميع بطولات القارة بكافة مسمياتها، بطولة كأس الـكـؤوس الآسيويـة x ٢، بطولة كأس السوبر الآسيوي x ٢، بطولة دوري أبطال آسيا x ٣”.

وكان الهلال توج بالبطولة الآسيوية للأندية 2019، بعد الفوز أمام أوراوا الياباني ذهابا وإيابا، ليؤكد على زعامته للقارة الصفراء، وانتزاع صدارة الأندية التي حصلت على لقب دوري أبطال آسيا.