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رأس الشيطان يظهر مجددا.. فيديو مروع لحظة قيام داعش بعمليات ذبح جماعية

رأس الشيطان يظهر مجددا.. فيديو مروع لحظة قيام داعش بعمليات ذبح جماعية
طرابلس(صدى):

عاد تنظيم داعش الإهابي يطل برؤوس الشياطين على مناطق ليبيا رغم مقتل زعيم التنظيم “البغدادي ” مؤخراً .

وبث التنظيم الإرهابي فيديو مروع لحظة ذبح مواطنين ليبيين رمياً بالرصاص على رؤوسهم بينهم موظفين حكوميين ، فضلاً عن مشاهد إعدام جماعية .

وتحت عنوان ” واخرجوهم من حيث أخرجوكم ” المزعوم بثت داعش لقطات أخرى لهجوم مقاتليها بزي عسكري وبزي أسود على بلدة الفقهاء الليبية بواسطة سيارات دفع رباعي ، إذ قاموا بإقتحام منازل وطرد أهالي وتفتيش المارة حاملين أنواع مختلفة من الرشاشات والأسلحة .

وكان من بين الضحايا معتقلين انتظرت عائلتهم أنباء للإطمئنان عليهم ليأتي الفيديو كالصاعقة ، بينهم “مفتاح إحميد ساسي ” الذي أثار إعتقاله دون مبرر الغضب منذ عام ، وفقاً للعربية نت .


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