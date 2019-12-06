بالفيديو.. مقلب ساخن من أحمد الخميس لزوجته «الشحي» ورد فعلها صادم

أبوظبي(صدى):

أثار الإعلامي الإماراتي أحمد الخميس تفاعل جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر مقطع فيدية لـ “مقلب ” ساخن لزوجته مشاعل الشحي .

وخلال الفيديو قال “الخميس ” لزوجته أنه “محضر لها مفاجأة ” وطلب منها أن تغمض عينيها وقال لها ” لا تتعصبي ” ، وقام بقص خصلة طويلة من شعرها .

وعندما فتحت “الشحي ” عينيها كان رد فعلها صادم إذ قامت بالإنفعال وضرب زوجها .

وعلق “الخميس ” على الفيديو قائلاً :لها الدرجة البنات يزعلون إذا حدا قص شعرهم.. المسكينة قولتلها راح أعطيج هدية.. لكن بشرط تبند عيونها .