بالفيديو.. مقلب ساخن من أحمد الخميس لزوجته «الشحي» ورد فعلها صادم
أثار الإعلامي الإماراتي أحمد الخميس تفاعل جمهوره على مواقع التواصل الإجتماعي بعد نشر مقطع فيدية لـ “مقلب ” ساخن لزوجته مشاعل الشحي .
وخلال الفيديو قال “الخميس ” لزوجته أنه “محضر لها مفاجأة ” وطلب منها أن تغمض عينيها وقال لها ” لا تتعصبي ” ، وقام بقص خصلة طويلة من شعرها .
وعندما فتحت “الشحي ” عينيها كان رد فعلها صادم إذ قامت بالإنفعال وضرب زوجها .
وعلق “الخميس ” على الفيديو قائلاً :لها الدرجة البنات يزعلون إذا حدا قص شعرهم.. المسكينة قولتلها راح أعطيج هدية.. لكن بشرط تبند عيونها .
لللل[ عدد التعليقات: 612 ] نشر منذ 49 دقيقة
معروف النهاية
خصام وبعدها طلاق
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88616 ] نشر منذ 17 دقيقة
ملاغه ..