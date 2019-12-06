بالفيديو.. الظهور الأول لشقيقة ليلي علوي الصغرى
عرضت الفنانة المصرية ليلى علوى، مقطع فيديو ظهرت فيه مع شقيقتها الصغرى لمياء للمرة الأولى، مدونة عليه تهنئة لشقيقتها بمناسبة عيد ميلادها.
وكتبت علوي في مقطع فيديو على حسابها بموقع “إنستجرام”، قائلة:”4 ديسمبر، يوم ما اتولدت أختى الصغيرة كان يوما مهما جداً فى حياتى، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا أخت، وإنى هلعب معاها بس زعلت أوى يوميها عشان ماما باتت فى المستشفى، وما كانتش بايتة فى البيت”.
وحول شعورها الأول بشقيقتها لمياء، قالت علوي:” بس تانى يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتى اللى هاخد بالى منها ولغاية النهاردة بس الآية اتقلبت، بقت هى اللى بتاخد بالها منى وهي العيلة والسند وضهرى وهى اللي بتحفزنى على كل حاجة حلوة فى الحياة بعشقها وبحبها هى إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان”.
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4 ديسمبر، يوم ما اتولدت اختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان، بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض 😘🥰 #ليلى_علوي #Laila_Eloui
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