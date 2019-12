بالفيديو.. الظهور الأول لشقيقة ليلي علوي الصغرى

View this post on Instagram

4 ديسمبر، يوم ما اتولدت اختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها علطول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت، بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان، بحبك يا أحلى أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض 😘🥰 #ليلى_علوي #Laila_Eloui