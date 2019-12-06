وفد أمريكي يزور مطارات المملكة الرئيسة بدعوة من مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

واشنطن(صدى):

يزور وفد رفيع المستوى من مدراء وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر 2019، ثلاثة مطارات مركزية في المملكة العربية السعودية وهي الدمام والرياض وجدة، لتعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات.

وأوضح مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، أن الزيارة تأتي بدعوة من المجلس بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE) ووزارة التجارة الأمريكية والهيئة العامة للطيران المدني وشركة مطارات الدمام.

وبين المجلس في بيان صحفي أن هذه الزيارة تمثل فرصة وأهمية خاصة لتبادل وجهات النظر حول الطيران العالمي والاستفادة من خبرات وتجارب المطارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوفد يضم المدير العام لمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي جون سيلدن، والرئيس التنفيذي لمطار دالاس فورت وورث الدولي شون دونوهو، والمدير الإداري لمطار سياتل تاكوما الدولي لانس ليتل، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للعمليات العالمية (AAAE) سبنسر ديكرسون.

وقال: إن الزيارة تهدف إلى تقديم 11 مصنعًا أمريكيًا من مقدمي الخدمات، مثل الهندسة المعمارية وإدارة الحركة الجوية والتنبؤ بحركة المرور في المطارات والتخطيط وخدمات نقاط التفتيش، وأمور أخرى لفرص العمل في السوق السعودي.

وأفاد أن الوفد الأمريكي سيزور في المنطقة الشرقية، شركة مطارات الدمام ومطار الملك فهد الدولي، وغرفة الشرقية التجارية وشركات القطاع الخاص السعودي للقاء المسؤولين فيها، وسيعقد اجتماعات في الرياض مع الهيئة العامة للطيران المدني والشركة السعودية للطيران المدني القابضة وشركة مطارات الرياض وغرفة تجارة الرياض والقطاع الخاص السعودي، وسيختتم الوفد زيارته جدة حيث سيزور مطار الملك عبد العزيز الدولي وغرفة جدة وشركات القطاع الخاص المحلية.

وقال البيان: إن قطاع الطيران المدني في المملكة ينمو بوتيرة سريعة مع وجود 27 مطارًا وأكثر من 91 مليون مسافر سنويًا، وتشمل خطط المملكة للقطاع ضمن رؤية 2030 خصخصة وتوسيع المطارات السعودية، وتحسين تجربة المطارات للركاب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وهناك أيضًا خطط لمحطات شحن جديدة وقرى شحن متعددة الوسائط، لافتا إلى أن هذه الخطط ستساعد على تحقيق هدف المملكة المتمثل في زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول عام 2030.

وقد أعرب الرئيس المشارك للمجلس السعودي – الأمريكي والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية عبد الله جمعة، عن تطلع المجلس إلى استضافة الوفد لتعزيز دور المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للنقل، يربط الأسواق التجارية الرئيسة من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

من جهته أكد المدير التنفيذي للمجلس ديلانو روزفلت، أهمية قطاع الطيران الحديث من حيث الإدارة والبنية التحتية، معربا عن ثقته من أن هذا الوفد سيؤسس لعلاقات أمريكية سعودية دائمة تعزز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي لخدمات النقل والخدمات اللوجستية.

بدوره عبر عضو الوفد الأمريكي الدكتور إنريك سيغورا رئيس شركة سيكيوروبورت في أوروبا وأمريكا، عن تطلع شركته بالمشاركة في التنمية الاقتصادية المتسارعة في المملكة وتنويعها في ظل رؤية 2030، وجميع الفرص التجارية الجديدة التي يتم إنشاؤها مع استمرار المملكة في تحويل نفسها إلى محرك للنمو الاقتصادي في المنطقة وخارجها.

وقال: إنهم يأملون في مشاركة المملكة العربية السعودية في التقنية المبتكرة والحلول المبنية على البيانات لتحفيز المزيد من النمو الاقتصادي. ”

وتعد هذه البعثة الـ 49 التي ينظمها مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي لزيارة المملكة منذ إنشائه في عام 1993.

مما يذكر أن مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي، يعد المطار الأكثر ازدحاماً والأكثر كفاءة في العالم؛ فيما يعد مطار دالاس فورت وورث الدولي، رابع أكثر المطارات ازدحامًا في العالم من حيث حركة الطائرات؛ أما مطار سياتل تاكوما الدولي، فيعد الثامن الأكثر ازدحامًا في الولايات المتحدة.