«كراوتش» عن محمد صلاح: تحول إلى مهاجم أناني

نواف السالم(صدى):

انتقد بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق، النجم المصري محمد صلاح ووصفه بـ ” الأناني ” .

وتفصيلآ، قال ” كراوتش ” أن محمد صلاح الوحيد لم يكن سعيدًا بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين على غريمه المحلي إيفرتون يوم الأربعاء الماضي.

وأضاف: ” صلاح بدا غاضبًا لغيابه عن المباراة؛ نظرًا لأنه يسعى للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريميرليغ للموسم الثالث على التوالي ” .

وتابع ” كراوتش ” انتقاده لـ صلاح قائلآ: ” تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء، إذا كان هناك شخص يسير بعيدًا وليس سعيدًا فمن المحتمل أن يكون صلاح ” .

يُذكر أن ” صلاح ” لم يشارك في المباراة سواء أساسيًا أو بديلًا في حدث نادر له في آخر موسمين.