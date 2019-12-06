«كراوتش» عن محمد صلاح: تحول إلى مهاجم أناني
انتقد بيتر كراوتش، مهاجم ليفربول السابق، النجم المصري محمد صلاح ووصفه بـ ” الأناني ” .
وتفصيلآ، قال ” كراوتش ” أن محمد صلاح الوحيد لم يكن سعيدًا بفوز فريقه بخمسة أهداف مقابل هدفين على غريمه المحلي إيفرتون يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف: ” صلاح بدا غاضبًا لغيابه عن المباراة؛ نظرًا لأنه يسعى للفوز بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في البريميرليغ للموسم الثالث على التوالي ” .
وتابع ” كراوتش ” انتقاده لـ صلاح قائلآ: ” تحول صلاح من جناح إلى مهاجم أناني لا يريد الجلوس على مقاعد البدلاء، إذا كان هناك شخص يسير بعيدًا وليس سعيدًا فمن المحتمل أن يكون صلاح ” .
يُذكر أن ” صلاح ” لم يشارك في المباراة سواء أساسيًا أو بديلًا في حدث نادر له في آخر موسمين.
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