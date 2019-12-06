يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل لحظة تدريبية لعام 2019

نواف السالم(صدى):

حصل المدير الفني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول ، صباح اليوم الجمعة، على جائزة أفضل لحظة تدريبية لعام 2019، في المملكة المتحدة، متفوقًا على جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا، ومنافسيه الرياضيين، في مجالات الملاكمة والسباحة.

وكان الريدز، نجح في إكمال ريمونتادا خيالية، حين تفوق الفريق على حساب برشلونة، بأربعة أهداف دون رد في مباراة الإياب من دور نصف النهائي بأبطال أوروبا، على ملعب أنفيلد، رغم الهزيمة أمام النادي الكاتالوني، بثلاثية نظيفة في الذهاب.

وتحدث كلوب للموقع الرسمي بالنادي، بقوله: “شرف كبير لي أن أفوز بالجائزة، أشكر كل من صوت لي، وأخص بالذكر المشجعين الذي قضينا معهم ليلة لا تنسى في أنفيلد”.

ويقدم ليفربول في الموسم الحالي، انطلاقة خيالية محليًا، حيث لم يخسر الفريق في أي مباراة بالدوري الإنجليزي، بعد مرور 15 جولة.