بالبيض والفول السوداني.. أسهل طريقة لحماية طفلك من الحساسية
يعاني الكثير من الأطفال من الحساسية التي تظهر في عمر مبكر تجاه نوع معين الأطعمة مما يسبب الكثير من التعب والإرهاق لإستبعاد أي وجبة تحتوي على مركب مشابه لتلك الأطعمة .
ويبدو أن الداء هو نفسه الدواء في كثير من الأحيان ، إذ أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول طفلك للبيض والفول السوداني بدءً من الشهر الثالث من عمره يحميه من حساسية البيض والفول السوداني فضلاً عن قيمتهما الغذائية .
ولكن إحذري أن تقدمي لطفلك الفول السوداني كما هو حتى وإن بدأت أسنانه وأضراسه في الظهور لأنه قد يصعب عليه مضغه ويسبب الإختناق ، لذا يمكن طحنه وإضافته على الزبادي على سبيل المثال .
ووفقاً للإحصائيات التي رصدتها جامعة كينجز كوليدج في لندن وسانت جورج فإن واحدًا من كل 40 طفلاً يصابون بحساسية الفول السوداني، بينما يصاب واحد من كل 20 طفلاً بحساسية البيض .
وتعتبر تلك الحساسية من النوع الخطير لذا يمكن الوقاية منهما بتلك الطريقة للطفل “السليم ” أما الأطفال المصابين بالحساسية منهما بالفعل فلا تنطبق عليهما تلك النصيحة .
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14598 ] نشر منذ 9 دقائق
فديت الفغره😘❤😂الله يبعد عنهم كل شر