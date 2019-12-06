بالبيض والفول السوداني.. أسهل طريقة لحماية طفلك من الحساسية

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من الأطفال من الحساسية التي تظهر في عمر مبكر تجاه نوع معين الأطعمة مما يسبب الكثير من التعب والإرهاق لإستبعاد أي وجبة تحتوي على مركب مشابه لتلك الأطعمة .

ويبدو أن الداء هو نفسه الدواء في كثير من الأحيان ، إذ أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول طفلك للبيض والفول السوداني بدءً من الشهر الثالث من عمره يحميه من حساسية البيض والفول السوداني فضلاً عن قيمتهما الغذائية .

ولكن إحذري أن تقدمي لطفلك الفول السوداني كما هو حتى وإن بدأت أسنانه وأضراسه في الظهور لأنه قد يصعب عليه مضغه ويسبب الإختناق ، لذا يمكن طحنه وإضافته على الزبادي على سبيل المثال .

ووفقاً للإحصائيات التي رصدتها جامعة كينجز كوليدج في لندن وسانت جورج فإن واحدًا من كل 40 طفلاً يصابون بحساسية الفول السوداني، بينما يصاب واحد من كل 20 طفلاً بحساسية البيض .

وتعتبر تلك الحساسية من النوع الخطير لذا يمكن الوقاية منهما بتلك الطريقة للطفل “السليم ” أما الأطفال المصابين بالحساسية منهما بالفعل فلا تنطبق عليهما تلك النصيحة .