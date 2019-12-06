أول تعليق من أصالة بعد أنباء انفصالها عن زوجها طارق العريان

دمشق(صدى):

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة مثيرة للجدل في ظل الأنباء التي إجتاحت وسائل الإعلام بإنفصالها عن زوجها المخرج “طارق العريان “.

وقالت أصالة عبر ” إنستجرام ” : بعض المشاعر كأوراق الشجر، تسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ وتسقى فتذبل وتصبح معلقة يائسة مما سيأتي.

وتابعت : يأتيها الخريف فتسقى ولكنّها قرّرت أن تيبس وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلق على طرفه بطرفها. ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى لكنها تريد أن تتحرر من كلها ومن جذورها. نقطة من المطر تكسر ضلعاً منها ولفحة هواء تطيرها تفتتها وتنهيها .

وتسببت تغريدتها في زيادة الشكوك حول زيادة حدة الخلاف على الأقل مع زوجها طارق العريان وإنفصالهما عاطفياً .

وانطلقت أنباء الإنفصال بعدما نشرت ابنة أصالة ” شام ” صورة لوالدتها وزوجها وهما يخضعان لجلسة علاج .