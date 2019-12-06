روسية تلد 4 تؤائم من زوجها الخليجي

موسكو(صدى):

رٌزق رجل عماني يٌدعى ” بدر الهشامي ” ، بـ 4 توائم دفعة واحدة من زوجته الروسية أولغا شولز ، بعد ولادة وصفها الأطباء بأحد المستشفيات في موسكو بالنادرة والتي تحصل مرة من أصل مليون حالة ولادة.

وكانت السيدة الروسية ألتقت بزوجها الخليجي في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث عملاً معًا، وبعد تفكير كبير قررا بأن تقوم الزوجة بعملية الإنجاب في موسكو، وكانت المفاجأة بولادة أربعة أطفال ــ صبيين وبنتين.

وعلى الرغم من ولادتهم الطبيعية، فقد قام الأطباء بالإبقاء عليهم في الحاضنات الخاصة ليكتسبوا بعض الوزن، على الرغم من ولادة كل منهم بوزن يصل لكيلوغرام ونصف ، وبصحة جيدة.