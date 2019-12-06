أزمة خطيرة تهدد مستقبل الأهلي

ماجد محمد(صدى):

يتعرض النادي الأهلي، لأزمة خطيرة تهدد مستقبل الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2019-2020.

واحتل الأهلي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين بعد مرور 10 جولات، وبفارق الأهداف عن النصر “الثاني”، والهلال “المتصدر”، والذي يتبقى له لقاء مؤجل.

وتفصيلا، تقدم ناديا الترجي التونسي ونانت الفرنسي، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل الحصول على المستحقات المتأخرة في صفقتي يوسف بلايلي ولوكاس ليما على التوالي.

وطالب الترجي، الأهلي في شكواه، بسداد الدفعة الأولى من قيمة انتقال عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي، والتي تصل إلى 13.13 مليون ريال “3.2 مليون يورو”، ولم يتم سدادها حتى الآن.

وطالب نادي نانت الفرنسي، في شكواه النادي الأهلي، بسداد الدفعة الأولى من انتقال اللاعب البرازيلي لوكاس ليما، والتي تبلغ 12.48 مليون ريال “3 ملايين يورو”، والتي لم تسددها الإدارة حتى الآن.

وبات الأهلي يواجه 3 تهديدات خطيرة في قضيتي بلايلي وليما؛ على النحو التالي:يحق للترجي ونانت، استعادة بلايلي وليما من الأهلي، وفسخ عقد بيعهما طالما أنهما لم يحصلا على القسط الأول حتى الآن، وفي حال عدم فسخ عقد اللاعبين من جانب الترجي ونانت وتمسكهما بالشكاوى، فإن فيفا قد يصدر قرار بخصم 6 نقاط من الأهلي، بعد فسخ الـ6 نقاط، إذا لم يسدد الأهلي أيضًا قيمة الصفقتين، فإن “فيفا”، قد يصدر قرارًا بحرمان الفريق الأول من التعاقدات لفترتين.