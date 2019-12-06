بالفيديو.. لحظة انفجار الخزان الأرضي بمحطة وقود الضيافة
رصد مقطع فيديو لحظة انفجار ” الخزان الأرضي ” بإحدى محطات الوقود في حي الضيافة أمس الخميس، بالمدينة المنورة.
وأبرز الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة مشهد انفجار الخزان الأرضي.
وكانت قد تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من قبل فرق الدفاع المدني، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 88605 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
.. اللهم سترك يارب وعفوك وعافيتك .. آمين ..
.. الحمد لله على سلامة الأرواح ..