بالفيديو.. لحظة انفجار الخزان الأرضي بمحطة وقود الضيافة

نايف السالم(صدى):

رصد مقطع فيديو لحظة انفجار ” الخزان الأرضي ” بإحدى محطات الوقود في حي الضيافة أمس الخميس، بالمدينة المنورة.

وأبرز الفيديو الذي تم التقاطه بواسطة كاميرات المراقبة مشهد انفجار الخزان الأرضي.

وكانت قد تمت مباشرة الحريق والسيطرة عليه وإخماده من قبل فرق الدفاع المدني، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.