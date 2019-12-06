تعرف على سبب زيادة الحاجة لـ «التبول» خلال فضل الشتاء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف الخبراء أن زيادة عدد مرات التبول في الطقس البارد؛ يعود إلى ظاهرة ” إدرار البول ” البارد، وهي عملية يمر بها الجسم بانتظام عندما تنخفض درجات الحرارة.

وتفصيلآ، عندما تنخفض درجة حرارة الجسم يتم إعادة توجيه الدم إلى القلب لتوليد الحرارة، بينما تطلق الكليتان سائلآ إضافيًا لتثبيت ضغط الدم، حيث تعزز هذه العملية إنتاج البول.

ونصح الخبراء بضرورة التواجد في أماكن دافئة قدر المستطاع؛ أثناء انخفاض درجات الحرارة وتجنب المكوث في الخارج لفترات طويلة.