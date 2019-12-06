«النصر» يوضح موقفه مع قضايا الـ «فيفا» وحقيقة خصم النقاط بدوري المحترفين
نفت إدارة النصر برئاسة “صفوان السويكت ” الأنباء التي ترددت عن فقدان “العالمي ” نقط من رصيده بدوري المحترفين وحرمانه من ضم لاعبين جدد بسبب قضايا مرفوعه ضده أمام الفيفا .
وأكد النصر أنه تم إنهاء جميع القضايا الداخلية أو الخارجية المنظورة أمام الفيفا وتسويتها وهي 14 قضية .
وطالبت الجمهور بعدم القلق على مستقبل الفريق الأول لكرة القدم ، مؤكدة أن النصر يبذل أقصى جهوده للحفاظ على بطولته .
وكانت أنباء قد ترددت عن وجود 10 قضايا أمام الفيفا ضد النصر صدرت بشأنها عقوبات تحرم “العالمي ” من التعاقدات وتخفض من رصيده بالدوري .
زائر[ عدد التعليقات: 3654 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههههههههههه من وين يا حسرة والله يخلي الاتحاد السعودي هو من دفع
إداري نصراوي[ عدد التعليقات: 445 ] نشر منذ 6 دقائق
السويكت يكذب على الجمهور النصراوي كما هي العادة في النصر !! هناك قضايا عالقة في الفيفا ولم تحل من إدارة النصر وتم صرف النظر عنها أيام فيصل بن تركي الذي أكل حقوق اللأعبين والمدربين الاجانب ومنهم كارينو وسفرهم بدون عودة ويليه السويلم لم يسدد مستحقات احد المدربين وبعض اللأعبين !!