«النصر» يوضح موقفه مع قضايا الـ «فيفا» وحقيقة خصم النقاط بدوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

نفت إدارة النصر برئاسة “صفوان السويكت ” الأنباء التي ترددت عن فقدان “العالمي ” نقط من رصيده بدوري المحترفين وحرمانه من ضم لاعبين جدد بسبب قضايا مرفوعه ضده أمام الفيفا .

وأكد النصر أنه تم إنهاء جميع القضايا الداخلية أو الخارجية المنظورة أمام الفيفا وتسويتها وهي 14 قضية .

وطالبت الجمهور بعدم القلق على مستقبل الفريق الأول لكرة القدم ، مؤكدة أن النصر يبذل أقصى جهوده للحفاظ على بطولته .

وكانت أنباء قد ترددت عن وجود 10 قضايا أمام الفيفا ضد النصر صدرت بشأنها عقوبات تحرم “العالمي ” من التعاقدات وتخفض من رصيده بالدوري .