دراسة جديدة.. شرب الحليب لا يطيل العمر  

متابعة- أميرة خالد(صدى):

فندت دراسة حديثة، الاعتقاد السائد بأن شرب الكثير من الحليب وتناول مشتقات الألبان يمكن أن يطيل العمر.

فقد أظهرت الدراسة، التي نشرت في الدورية الطبية البريطانية، أن الأشخاص الذين يشربون الكثير من الحليب ويأكلون الجبن واللبن الزبادي أو مشتقات الألبان لن يعيشوا أطول من غيرهم بالضرورة.

وفحص الباحثون، بيانات عن استهلاك منتجات الألبان لأكثر من 168 ألف امرأة وأكثر من 49 ألف رجل ليس لديهم تاريخ من أمراض السرطان أو القلب على مدى نحو 30 عاما من المتابعة توفي منهم 51438 شخصا، إلى أن تناول كميات أكثر من منتجات الألبان يزيد من احتمال الوفاة.

ووفقا للداسة دراسة، كان الأشخاص الذين يتناولون الكميات الأكبر من منتجات الألبان (4.2 حصة يوميا) هم أكثر عرضة بنسبة 7 في المئة للوفاة أثناء الدراسة، من الذين يتناولون كميات أقل أو 0.8 حصة في اليوم.

ولم يختلف الأمر بالنسبة للذين يتناولون كميات متوسطة تتراوح ما بين حصة إلى 3 حصص يوميا، بحسب رويترز.

واتضح أن بعض الدراسات السابقة كانت قد ربطت بين استهلاك منتجات الألبان وبين انخفاض طفيف في مخاطر عدد كبير من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.