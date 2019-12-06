«أمازون» تسحب قمصان تمجد إعدام المعارضين!

واشنطن(صدى):

اضطرت شركة أمازون أخيراً لسحب قمصان مثيرة للجدل عرضتها للبيع بعد الهجوم الذي طالها بسبب تمجيدها لـ ” رحلات الموت ” التي كانت تنفذها القوات التشيلية ضد المعارضين للنظام .

وانتشرت تلك القمصان بوجه الرئيس التشيلي أوجستو بينوشيه الذي حكم بلاده مابين 1973 – 1990 م وتميز حكمه بقتل المعارضين المروع عبر إلقائهم في البحر من المروحيات ، كما انتشرت بصور القتلى أثناء قذفهم بطريقة مستفزة .

وتسببت تلك القمصان التي كان متوسط سعرها 20 دولار في موجة غضب خاصةً للناجين من تلك الحقبة الديكتاتورية .

وقالت أحد المنتقدين: هذا ليس مؤلمًا فحسب، بل إنه أيضًا قسوة غير مفهومة. إنها توضح كيف يمكن للسوق أن يستغل الجانب الإنساني الأسوأ.. ويحوله إلى أمر استهلاكي ، وغيرها من العبارات الهجومية .

ورضخت “أمازون ” لمطالب سحب القمصان ، ومع ذلك فإن الكثيرين أكدوا أنها لازالت “متاحة ” للشراء .