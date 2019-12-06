ردة فعل لاعب عراقي بعد ضياع ركلة ترجيح حاسمة لمنتخب بلاده

ماجد محمد(صدى):

أحدث اللاعب العراقي محمد قاسم، ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي بردة فعله بعد ضياع ركلة ترجيح حاسمة لمنتخب بلاده، ليطيح بأسود الرافدين خارج خليجي 24 لصالح منتخب البحرين بفارق ركلات الترجيح بـ5-3، بعد تعادل بـ2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبزا في الصور المتداولة اللاعب وهو لم يتمالك اللاعب الشاب نفسه بعد انتهاء المباراة، ليبكي معتبرا نفسه السبب الرئيس لمغادرة منتخب بلاده البطولة من الدور نصف النهائي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة خطفت الأضواء بتوجه مدرب المنتخب البحريني، البرتغالي هيليو سوزا، إلى اللاعب ليكون أول المواسين له.