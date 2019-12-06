نصائح مفيدة لإعادة بناء الثقة بين الزوجين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعاني الكثير من المتزوجين من بعض المطبات من وقت لآخر، كما تتسبب بعض التصرفات من أحد الطرفين بأزمة ثقة لدى الطرف الآخر.

ومن الصعب استعادة هذه الثقة، خاصة في حالة الخيانة الزوجية، إذا لم يتخذ الطرفان إجراءات ضرورية تعيد الحب والتعاون إلى الحياة الأسرية.

ونستعرض نصائح لإعادة بناء الثقة بين الزوجين، ومنها 1- الوضوح: لابد أن يتحلى كل من الطرفين بالموضوع عند وقوع أي مشكلة، وتوضيح الحقائق بشكل جيد، وعدم إخفاء أي شيء عن الطرف الآخر.

2- اكتشاف الدافع: يجب محاولة اكتشاف ما دفع الشريك إلى الخيانة، ومحاولة تفادي أي خلل أو تقصير يمكن أن يؤدي إلى تكرار ما حدث في المستقبل.

3- الالتزام بإعادة بناء العلاقة:عندما يهدأ الطرفان وتمر عاصفة الخيانة، يجب أن تسأل نفسك: هل أنت مستعد للالتزام بهذه العلاقة، فإذا كانت الإجابة بنعم، يجب أن تبدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وإعادة بناء علاقتك مع الشريك على أسس سليمة.

4- البحث عن المساعدة: لا تخجل من طلب المساعدة من المختصين الاجتماعيين أو النفسيين، فهم الأقدر على تقديم النصح لك، ومنحك القدرة على إعادة بناء علاقتك الزوجية مع شريك حياتك.

5- التسامح: يجب التحلى بقيمة التسامح، فكل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، لذلك لا تبالغ في عقاب الشريك على أي خطأ يقع فيه.

6- امنح الأمر بعض الوقت: لا تتعجل في محاولة بناء علاقتك مع الشريك من جديد، ودع الزمن يتكفل بذلك.

7- قطع جميع العلاقات: إذا كنت من خان شريك حياته، فمن الضروري أن تقوم بقطع أية علاقة أخرى إذا أردت استعادة ثقة شريك حياتك.

8- تجاوز عما حدث: تجنب ذكر مشاكل وأزمات الماضي كلما وقعت في خلاف مع شريك حياتك، بل حاول أن تدفنها مع الماضي، وتبدأ صفحة جديدة في حياتكما.

9- الشفافية: لا تحاول أن تخدع شريك حياتك، وإذا كنت من الأشخاص الذين يخوخون دوماً، فاعترف له بذلك، فعلّه يساعدك على تجاوز هذا الأمر.

10- الاعتذار: لا بد أن يشعر شريك حياتك أنك نادم على ما فعلته، وترغب أن تكفر عن ذنبك تجاهه.