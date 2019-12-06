7 طرق للوقاية من غدة البروستاتا 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أوضحت التقارير الطبية أن نصف الرجال يشكون من تضخّم البروستاتا عند بلوغ الـ 60، وترتفع النسبة إلى 95 بالمائة مع بلوغ الـ 75.

و تصبح أكثر عُرضة للالتهابات، وتحدث اضطرابات لعملية التبول، وينعكس ذلك سلباً على الوظائف الجنسية، ولكن بالإمكان تحسين صحة هذه الغدة الهامة.

ونستعرض طرق الوقاية من غدة البروستاتا ومنها

أولا.. استشر طبيبك بخصوص الفحوصات الدورية اللازمة للبروستاتا بعد تخطي الـ 40.

ثانيا.. قم بتعديل نظام الغذائي، ليحتوي على مزيد من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل: فيتامين “سي”، وتناول المزيد من الخضروات الورقية، والخضروات والفواكه الملونة.

ثالثا.. احرص على تناول المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين “د”، أو استشر طبيبك بخصوص تناول مكملات الفيتامين.

رابعا.. تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فول الصويا، لأن تركيبته تقلل خطر سرطان البروستاتا.

خامسا.. الحد من أكل الحلويات، والدهون الحيوانية.

سادسا.. التخسيس والتخلص من دهون الجسم من العوامل التي تقلل الخطر على البروستاتا.

سابعا.. تمارين تقوية وبناء العضلات من عوامل حماية البروستاتا، ويمكنك ممارستها 3 مرات أسبوعياً لهذا الغرض.