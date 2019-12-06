مكافحة العدوى بصحة جازان تنفذ برنامجا تدريبيا عن تحليل المخاطر والخطة السنوية

بدر الحارثي(صدى):

ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبة اختتمت مساء اليوم الخميس إدارة مكافحة العدوى بصحة جازان برنامج تدريبي ورشة العمل عن تحليل المخاطر وكتابة الخطة السنوية بإدارة التدريب والشؤون الاكاديمية بصحة جازان وكان بحضور منسقين البرامج بمستشفيات صحة جازان .

وقد أوضح نائب مدير الإدارة الدكتور أحمد القاسمي بأن البرنامج يهدف لتدريب منسقين البرامج على الطريقة الصحيحة لتحليل لرفع كفاءة وجودة كتابة الخطة السنوية مما سوف يسهم في تطوير العمل داخل المستشفيات..

ويعتبر البرنامج احد الأنشطة التدريبة المجدولة من الادراة حيث أوضحت مشرفة التدريب بالإدارة الأستاذة حضيه بأن البرنامج معتمد بعدد 7 ساعات تدريبية من الهئية السعوديه التخصصات الصحية..

وفي الختام قدم نائب مدير الإدارة بجزيل الشكر والتقدير للحضور وكذلك المدربين متمنيا للجميع التوفي.