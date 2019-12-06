  • الجمعة 6

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالصور .. جراحة ليزر من داخل الرحم تحقق معجزة لطفلتين

بالصور .. جراحة ليزر من داخل الرحم تحقق معجزة لطفلتين

بالصور .. جراحة ليزر من داخل الرحم تحقق معجزة لطفلتين
لندن (صدى):

في عملية جراحية نادرة ، تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفلتين بجراحة ليزر داخل رحم والدتهما رغم خطورة العملية .

وخضعت الأم البريطانية ” كاتي ميلريديس ” “27 ” عام للجراحة إذ أكد الأطباء أنها ستخسرهما إن لم تخضع للجراحة وربما ستنجو واحدة منهما أو الإثنين معاً وهو احتمال ضعيف .

وبالفعل لم يكن أمامها سوى الخضوع لجراحة الليزر من أجل ولادتهما على قيد الحياة ، وتمت إجراء الجراحة على الأوعية الدومية للطفلتين التؤام ، وفي الصباح كان الخبر السار أعظم مفاجأة للأم التي لم تتوقع نجاة الطفلتين .

ومع ذلك ، فإن معاناة الأم لم تنتهي إذ أصيبت إحداهما بالإلتهاب السحائي فظلت بالمستشفى بعض الأيام ثم أصيبت الطفلة الأخرى حتى تم شفائهما جميعاً وخرجا من المحنة في أحسن الأحوال .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *