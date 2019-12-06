بالصور .. جراحة ليزر من داخل الرحم تحقق معجزة لطفلتين

لندن (صدى):

في عملية جراحية نادرة ، تمكن الأطباء من إنقاذ حياة طفلتين بجراحة ليزر داخل رحم والدتهما رغم خطورة العملية .

وخضعت الأم البريطانية ” كاتي ميلريديس ” “27 ” عام للجراحة إذ أكد الأطباء أنها ستخسرهما إن لم تخضع للجراحة وربما ستنجو واحدة منهما أو الإثنين معاً وهو احتمال ضعيف .

وبالفعل لم يكن أمامها سوى الخضوع لجراحة الليزر من أجل ولادتهما على قيد الحياة ، وتمت إجراء الجراحة على الأوعية الدومية للطفلتين التؤام ، وفي الصباح كان الخبر السار أعظم مفاجأة للأم التي لم تتوقع نجاة الطفلتين .

ومع ذلك ، فإن معاناة الأم لم تنتهي إذ أصيبت إحداهما بالإلتهاب السحائي فظلت بالمستشفى بعض الأيام ثم أصيبت الطفلة الأخرى حتى تم شفائهما جميعاً وخرجا من المحنة في أحسن الأحوال .