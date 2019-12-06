ميلانيا ترامب تطالب بعزل ابنها عن السياسة

واشنطن(صدى):

ردت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على سخرية حقوقية من ابنها وادخاله في السياسة.

وعن ذلك، قالت ” ميلانيا ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” يستحق طفل قاصر الخصوصية ويجب أن يبقى بعيدا عن السياسة ” .

وأضافت: ” باميلا باركر، يجب أن تخجلي من صيحاتك الغاضبة والمتحيزة بوضوح، واستغلال طفل للقيام بذلك ” .

وكانت باميلا كارلان قد سخرت من دونالد ترامب وابنه ” بارون ” قائلآ: ” ينص الدستور على أنه لا يمكن أن يكون هناك ألقاب للنبلاء؛ لذا في حين أن الرئيس يمكنه تسمية ابنه بارون، فإنه لا يستطيع أن يجعله بارونا ” .