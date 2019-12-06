مجموعة «بن لادن» تُجري تعديلات جديدة على إدارتها العليا

علي القحطاني(صدى):

أصلحت مجموعة ” بن لادن ” إدارتها العليا؛ مما أخر الخطط لتعيين مستشارٍ من أجل مقترحٍ لإعادة هيكلة الديون.

وشملت هذه الإصلاحات مغادرة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السابقيْن للمجموعة، كما عينت الشركة أربعة مدراء جدد في مجلس إدارتها هذا الأسبوع.

وفي ذات السياق، صرح مطلعون بأن الشركة قد وضعت قائمة مختصرة مكونة من شركة “موليس وروتشيلد ” ؛ من أجل المشورة بشأن إعادة هيكلة الديون.

فيما أشاروا إلى إن عبدالعزيز الدعيلج انضم كرئيس لمجلس الإدارة في شهر سبتمبر، وذلك وفقًا لما جاء بوكالة ” بلومبيرج ” .