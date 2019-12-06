بالفيديو.. «فورد» تستخدم نفايات حبوب القهوة بـ ماكدونالدز لصناعة سيارة

واشنطن(صدى):

أعلنت شركة ” فورد ” عن شراكة جديدة مع ” ماكدونالدز ” ؛ لاستخدام نفايات حبوب القهوة الخاصة بها لإنشاء مكونات جديدة للسيارات.

وتفصيلآ، أوضحت ” فورد ” أن البلاستيك الحيوي القائم على القشر، يُستخدم كبديل عن البلاستيك في عدد من الأجزاء المختلفة.

كما أشارت إلى أنه عند سحق وتحميص البن؛ يصبح آخر غشاء رقيق من مادة واقية حول حبة القهوة يطلق عليه ” القشر ” جافًا ليسقط كنفايات.

وعن عملية صناعة السيارة، سيُشحن ” البلاستيك الحيوي ” إلى شركة Varroc Lightning Systems، وهي شركة متعاقدة تصنع مصابيح أمامية لسيارات فورد.

وستحول شركة ” Varroc ” مادة البلاستيك الحيوي إلى أغطية لمصابيح أمامية، تُرسل إلى مصانع فورد لتركيبها في السيارات.