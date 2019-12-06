الحلم أصبح حقيقة.. إنتاج أول سيارة تطير!

لندن (صدى):

رفعت وسائل الإعلام البريطانية الستار عن أول سيارة يمكنها التحليق في السماء بجانب السير على الأرض لتحقق أقصى طموحات قائدي السيارات في العالم .

وتمتاز تلك السيارة التي تسمى ” pioneer personal air landing carrier ” أو ” PAL-V” بالقدرة على الطيران على إرتفاع 12500 قدم إذ أنها مزودة بمراوح تشبه طائرات الهليكوبتر وتبلغ سرعتها 200 ميل / الساعة بقدرة 230 حصان ومحرك رباعي يعمل بالبنزين فيما تتسع لراكبين .

وعند أمر الطيران تصبح السيارة بثلاث عجلات فقط في حوالي 10 دقائق وتذهب لـ 60 ميل في 8 ثوان ، وتحتاج لمدرج طوله 540 قدم للإقلاع و100 قدم فقط للهبوط ، وهي مصنوعة من ألياف الكربون والتيتانيوم .