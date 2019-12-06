السجائر الإلكترونية تتسبب في إصابة نادرة بالرئة 

واشنطن(صدى):

أصيبت سيدة أمريكية تتعاطى السجائر الإلكترونية بالالتهاب الرئوي “المعدني”، وهو شكل نادر من أمراض الرئة الذي يسبب أضرارا لا يمكن علاجها، والتي يُصاب بها عمال مصانع التعدين.

وتبين وجود معادن سامة: مثل الكوبالت والنيكل والألومنيوم والمنغنيز والرصاص والكروم، في بخار صادر عن سيجارة إلكترونية استخدمتها السيدة.

وجاءت هذه المعادن من أنابيب التسخين في الأجهزة الإلكترونية، حيث تعتبر أول حالة معروفة لسمية المعادن في الرئة بسبب تدخين السجائر الإلكترونية، والتي أدت إلى تندب طويل الأمد، وربما دائم، في رئة المريضة.

وعرضت دراسة الحالة، تحذيرا جديدا من الإقبال على السجائر الإلكترونية كوسيلة للإقلاع عن التدخين.