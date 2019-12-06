«العمل» تستعد لـ تزويد التعليم والتدريب التقني وهدف بالمهن الحرة

عادل الحربي(صدى):

وجهت الجهات المختصة الجهات الحكومية المُشرفة على الأنشطة الاقتصادية، بالإسراع في الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 60 يومًا.

وتستعد وزارة ” العمل ” لتقوم بإحاطة كلًا من ” وزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف ” بالمهن الحرجة ونسب التوطين اللازمة لتحقيق الأمان المهني.

كما سيتم ووضع مؤشرات قياس الأداء والمؤشرات المستهدفة، وفق خطة محددة للوصول إلى مستويات الأمان المهني، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” عكاظ ” .