3 آلاف حالة اعتداء جنسي في سيارات تابعة لـ «أوبر» خلال عام

واشنطن(صدى):

أزاحت شركة أوبر، الستار عن تقرير صادم بشأن حالات الاعتداء التي وقعت في سيارات تابعة لها؛ حيث قالت أن هناك نحو ثلاثة آلاف حالة اعتداء جنسي في سيارات تعمل لديها في الولايات المتحدة، خلال العام الماضي.

وسجلت أوبر 235 حالة اغتصاب إضافة إلى آلاف حالات الاعتداء؛ بينما تعد تلك هي المرة الأولى التي تفصح فيها الشركة عن إحصائيات من هذا النوع، وسط تمحيص شديد من المشرعين والمستهلكين لتحسين سلامة التطبيق.

ومن جانبهم، أوضح خبراء أن حالات كثيرة من الاعتداء الجنسي لا يتم الإبلاغ عنها، ما يعني أن الأرقام أقل من الانتشار الحقيقي للجرائم الجنسية في رحلات الشركة؛ حيث تعرضت أوبر لانتقادات طالت ممارساتها المتعلقة بالسلامة.