بالفيديو.. حقيقة وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة

علي القحطاني(صدى):

أجرى أحد المختبرات الخاصة، تحليلًا للسجائر القديمة والجديدة للتأكد من مزاعم وجود نشارة الخشب أو إضافة مواد أخرى مغشوشة داخل السجائر الجديدة.

وكشف تقرير عرضته قناة ” الإخبارية ” عن مراحل تحليل أنواع الدخان الجديد لتظهر النتيجة بعدم صحة كل ما قيل عن وجود مواد غريبة؛ ليؤكد أحد المختصين في المعمل، أنه ليس صحيحاً ما يقال عن وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة.