بالفيديو.. حقيقة وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة
أجرى أحد المختبرات الخاصة، تحليلًا للسجائر القديمة والجديدة للتأكد من مزاعم وجود نشارة الخشب أو إضافة مواد أخرى مغشوشة داخل السجائر الجديدة.
وكشف تقرير عرضته قناة ” الإخبارية ” عن مراحل تحليل أنواع الدخان الجديد لتظهر النتيجة بعدم صحة كل ما قيل عن وجود مواد غريبة؛ ليؤكد أحد المختصين في المعمل، أنه ليس صحيحاً ما يقال عن وجود نشارة خشب في السجائر الجديدة.
فيديو | #الإخبارية توثق بالفيديو في معمل خاص تحليل السجائر القديمة والجديدة pic.twitter.com/HxefQz1iJd
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2019
دنيا دواره[ عدد التعليقات: 362 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس زين أن شاءالله المرات القادمة زجاج مطحون داخل السجائر
زائر[ عدد التعليقات: 3651 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههه الا يبغون يقولون الدخان اللي من الامارات مو مغشوش
ترى كل الشركات نفت ان هذا الدخان من صناعتها بل من الامارات
AL MUTRAFI H[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 23 دقيقة
مازالت مجهولة المصدر والدخان تغير والنكهه تغيرت وفي شخص مستفيد منع استيراد الدخان ليجبر المدخنين على تدخين سجائرة المشبوهه نبي الدخان الاصلي والجميع يعرف مالك المصنع وموقعة وهو برتبة وزير حسب كلام اليو تيوب والله اعلم بصحة الخبر والذي يوكد صحة الخبر منع الدخان القديم لتسويق دخانة .