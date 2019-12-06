أطعمة تساعد على النوم ليلًا

أميرة خالد(صدى):

كشف خبير في التغذية، عن بعض الأطعمة التي تساعد على النوم العميق والهادئ في الليل، لافتًا إلى أن قلة النوم تزيد من خطر الإصـابة بأمراض خطيرة، وكذلك الإصـابة بالسكري والسمنة وأمراض القلب، وتقليل متوسط العمر المتوقع.

وأوضح الخبير أن هناك 5 أنواع من الأطعمة أثبتت قدرتها على تعزيز النوم: ومنها اللوز: ينصح بتناول 30 غراماً منه يومياً، حيث إنه مصدر جيد للمغنيسيوم الذي يساعد الجسم والدماغ على الاسترخاء، كما يحفز هرمون الميلاتونين الذي ينظم دور النوم.

ويعد الديك الرومي: مصدر غني للحمض الأميني ” تربتوفان ” الذي يساعد في تعزيز النعاس، فيما يحتوي الكيوي على خواص مسببة للنوم، مثل السيروتونين التي تشارك المخ في دورة (النوم/ الاستيقاظ)، كما أنه غني بالفولات الذي يرتبط نقطه بالشعور بالأرق.

أما سمك السلمون: فهو واحد من الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين (د)، وغني كذلك بأحماض (أوميجا 3)، بينما يساعد الحليب على تحسين النوم خاصة لدى كبار السن، كما أن الحليب بالعسل مفيد أيضاً.