شاب يتعرض لسكتة دماغية مفاجئة بسبب حركة تلقائية نفعلها يوميًا

لندن(صدى):

تعرض الشاب البريطاني بن ليتلوود، لسكتة دماغية مفاجئة، بسبب حركة تلقائية نفعلها يوميًا؛ حيث أثناء إعداده الشاي لعائلته نادت أمه عليه كثيرًا من خارج المطبخ لكنه لم يجبها ولم يصدر عنه أي رد.

ودخلت الأم مسرعة لتتفحص الأمر وكانت الصدمة عندما وجدت ابنها ملقى على الأرض داخل غيبوبة؛ فيما أوضح الأطباء أن سببها أنه التفت بسرعة وراءه مما تسبب في تمزق الشريان الرئيسي نتج عنه حدوث جلطة دموية في دماغه.

وأشاروا إلى أن لا أحد يتخيل أن تلك الحركة التلقائية التي ربما نمارسها يوميًا عندما نلف رأسنا فجأة وبسرعة لأي سبب كان؛ فيما لم يكن ليتلوود من المدخنين ولم يشرب أبدًا المخدرات، وأثبت تاريخه الطبي أنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، لكن إثر السكتة الدماغية مكث الشاب داخل المستشفى لمدة 8 أيام ثم توفى.