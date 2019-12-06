بالفيديو.. اللاعب العراقي السابق سعد قيس يوضح تفاصيل هروبه بعد اعتقاله

نواف السالم(صدى):

أوضح لاعب كرة القدم الدولي السابق العراقي سعد قيس، أمس الخميس، تفاصيل هروبه من العراق بعد تعرضه للاعتقال، وذلك خلال لقاء تلفزيوني معه.

وصرح سعد قيس أن عدي أمر بسجنه لمدة 30 يوم تعرض خلالهم للضرب يوميا، وذلك بعد خسارة إحدى مباريات كرة القدم؛ متابعًا: ” بمجرد وصولنا إلى بغداد بعد عناء وسفر طويل استغرق أسبوع جاءت توجيهات تفيد بعدم توجهنا إلى منازلنا وإنما نتوجه إلى ملعب سعد الدولي ” .

وأضاف: ” أتذكر أن ابنتي الصغيرة جاءت إلى الملعب مع ابن خالتي لاصطحابي من الملعب إلى المنزل إلا أنه جاءت سيارة وطلب شخص مني وزميلي محمود نجيب التوجه معه . فيما بكت ابنتي لأنني لن أعود معها إلى المنزل ” .

واستطرد: ” بمجرد وصولنا إلى المعتقل وجدنا ورقة مكتوب عليها تأديبية شديدة.. يعني ناكل ضرب “؛ مشيرًا إلى أن الاعتقال كان سبب هروبه من بغداد.