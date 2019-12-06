رونالدو يفكر في إنهاء مشواره الكروي

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أمس الخميس، عن تلميح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، لاعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال رونالدو أنه أقدم على خطوة جديدة في حياته الشخصية، بعيدًا عن اللعبة التي شهدت تألقه طيلة المواسم العديدة الماضية: ” أعمل على أمر جديد مع صديقي جينادي جولوفكين، خلال الفترة المقبلة “.

وتجدر الإشارة إلى أن رونالدو يواجه الكثير من التحديات في الموسم الحالي مع فريقه الإيطالي، حيث شارك اللاعب في 16 مباراة في جميع المسابقات الرسمية، ونجح في تسجيل 7 أهداف، وصناعة هدفين آخرين.