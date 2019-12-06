بالفيديو.. أنغام تطرب الجمهور بباقة من أجمل أغانيها في موسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

أحيت الفنانة المصرية أنغام، مساء أمس الخميس، حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات.

وغنت أنغام في الحفل باقة من أجمل أغانيها منها: ” حالة خاصة جدا ” ” بقول نسياك “، ” ولا دبلت ” ، ” هدنة ” ، ” روحي وسنيني ” ، ” اساميك الكتيرة ” ، ” حبايبنا” و ” هبدأ من الآخر ” ، ” بخاف أفرح “.