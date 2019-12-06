بالفيديو.. أنغام تطرب الجمهور بباقة من أجمل أغانيها في موسم الرياض
أحيت الفنانة المصرية أنغام، مساء أمس الخميس، حفل غنائي كبير، ضمن فعاليات موسم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات.
وغنت أنغام في الحفل باقة من أجمل أغانيها منها: ” حالة خاصة جدا ” ” بقول نسياك “، ” ولا دبلت ” ، ” هدنة ” ، ” روحي وسنيني ” ، ” اساميك الكتيرة ” ، ” حبايبنا” و ” هبدأ من الآخر ” ، ” بخاف أفرح “.
تعبت أشكي تعبت أحكي تعبت أشرح.. وأنا القصة وأنا الجمهور وأنا المسرح
بخاف أفرح.. من كلمات تركي آل الشيخ#حفلات_موسم_الرياض#mbc1 pic.twitter.com/sEHWHXOe9U
— MBC1 (@mbc1) December 5, 2019
بأغنية أكتبلك تعهد.. أنغام تودع جمهور #موسم_الرياض#حفلات_موسم_الرياض#mbc1 pic.twitter.com/Pd4I3vsaBn
— MBC1 (@mbc1) December 6, 2019
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