قبيلة إندونيسية تشتهر بأكل لحوم البشر تحول نشاطها

جاكرتا(صدى):

اشتهرت قبيلة New Guinea في إندونيسيا بأكل لحوم البشر، بعد ذبحهم وأكل لحومهم و استخراج الجماجم و التخلص من الأحشاء داخلها و من ثم غلق الأعين و الفتحات الأخرى بالرأس حتى لا تدخلها الأرواح الشريرة و عبادتها.

وكان هذا التقليد المخيف الخاص بالقبيلة قد توقف قبل عام ١٩٩٠م للبحث عن طمأنينة النفس أكثر، وتحولت للأعمال الخشبية و الصناعات اليدوية عام ١٩٩٠م ، إلا أن السائح الذي وثق تلك الصور للقبيلة كان خائفاً قبل الذهاب إليها.

وتوجد تلك القبيلة في منطقة بعيدة عن العمار بإندونيسيا و قد يتوقع أي تجاوزات، وتسكن في مكان به العديد من المخاطر حيث يستوجب المرور خلال جداول مياه، و عبور منحدرات وصخور و طرق ضيقة للوصول إليها؛ فيما كانت القبيلة قد أتُّهمت بقتل Michael Rockefeller عام ١٩٦٠م، وهو ابن حاكم نيويورك في وقتها.