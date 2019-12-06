بالصور.. حادث سير ينهي حياة ملكة جمال باكستان في أمريكا

واشنطن(صدى):

أنهى حادث سير حياة زنيب نافيد ملكة جمال باكستان السابقة، عن عمر يناهز 32 عامًا في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما فقدت السيطرة على عجلة القيادة لسيارتها المرسيدس.

وكانت زينب نافيد تحاول المرور عبر منحنى الطريق فاصطدمت بالرصيف وانقلبت سيارتها بالقرب من خط المشاه؛ ليتم إخراجها من سيارتها وتم إعلان وفاتها على الفور حيث كانت قد فارقت الحياة.

وبعد إجراء التحقيقات والفحوصات الأولية، كشفت الشرطة عن خلو جسدها من الكحول؛ ليتم استبعاد أن السبب في الحادث هو القيادة تحت تأثير الكحول وكانت الشخص الوحيد المتواجد داخل السيارة ولم يكن برفقتها أحد.