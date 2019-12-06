شرطة جازان تعلق على واقعة العثور على جثة طالبة محترقة

تركي السالم(صدى):

علقت شرطة منطقة جازان، اليوم الجمعة، على قضية الطالبة التي عثر على جثتها محترقة داخل شقة في جازان؛ وذلك بعد الاعتداء عليها أثناء توجهها لأداء الاختبارات.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، في بيان للشرطة: ” أنه وبالإشارة إلى ما يتم تداوله عن مقتل طالبة في الثانوية العامة بعد تعرضها للإغتصاب، فقد باشرت شرطه جنوب مدينه جازان بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٩ هــ بلاغاً من الدفاع المدني عن إخماد حريق في شقه بالدور الارضي من منزل يتكون من طابقين ” .

وفي السياق نفسه، قال أنه تم العثور على جثة محترقة بالكامل ومتفحمة بعد معاينة الموقع؛ حيث تم توثيق الموقع ورفع الآثار منه ومباشرة إجراءات الاستدلال لمعرفه ملابساته واتخاذ الإجراءات النظامية.

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