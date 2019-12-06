ضبط أكاديمية عملت 4 سنوات في جامعة كويتية بشهادات مزورة

خالد الظفيري(صدى):

ضبطت السلطات الكويتية، سيدة أكاديمية عملت 4 سنوات في الجامعة بشهادات مزورة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فيما تم إحالة المتهمة إلى السجن المركزي واعترفت خلال التحقيقات معها بجريمتها.

وقالت السيدة، أنها حصلت على الشهادات الثلاث عبر وافد مصري لقاء مبالغ مالية كبيرة، من دون التسجيل في الجامعة، كما قام بمعادلة شهاداتها الثلاث؛ بينما طلبت الجهات المعنية من المتهمة رد المبالغ التي تحصلت عليها خلال فترة عملها إلى خزانة الدولة، والتي تبلغ نحو 117 ألف دينار (نحو 386 ألف دولار).

وفي السياق نفسه، وأكدت المتهمة عدم امتلاكها لهذه المبالغ؛ بينما إذا سددت هذه المبالغ، فستخرج بكفالة مالية تحددها النيابة، ومن ثم ستحال إلى القضاء، مثل ما حدث في قضايا تزوير شهادات مماثلة.