الشليمي بعد فوز الأخضر: «المنتخب السعودي كتف الفريق العنابي»

طلال الغامدي(صدى):

احتفل المحلل السياسي الكويتي فهد الشليمي بفوز الأخضر على منتخب قطر والتأهل إلى نهائي خليجي 24.

كما هنأ المحلل السياسي منتخب البحرين بفوزهم على العراق، لافتًأ إلى أن فوز السعودية والبحرين أسعد الكويت.

وتابع الشليمي: دورة الخليج : مبروووووووك للمنتخب العربي السعودي التأهل لنهائيات كأس الخليج، هادرلك فريق العنابي.