لاعب قطري سابق يتحدى الأخضر.. فجاء الفوز في دارهم وأمام نظامهم (فيديو)

نواف السالم(صدى):

شكّل فوز المنتخب الوطني على قطر، في نصف نهائي كأس الخليج ( خليجي 24 )، صدمة بالنسبة للقطريين الذي كانوا يستعدون للاحتفال بالفوز على الأخضر.

وخرج لاعب المنتخب القطري السابق خالد سلمان بعد لقاء قطر والإمارات، وهو يتحدى المنتخب السعودي ويؤكد أن قطر ستفوز على الأخضر وتتأهل إلى نهائي البطولة.

وتمكن الأخضر من الفوز على قطر والتأهل إلى نهائي خليجي 24 ، وذلك في عقر دار قطر وبحضور نظام الحمدين؛ ليُمثل الأمر مفاجأة بل صدمة بالنسبة لهم.

وكان خليفة بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم، حاضران للمباراة استعدادًا للاحتفال بفوز المنتخب القطري؛ لكن لم تجري الأمور كما خططوا لها.