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تعرف على المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين

تعرف على المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين
علي القحطاني(صدى):

أوضحت وزارة الخدمة المدنية، المسارات الوظيفية المتاحة للتقديم في برنامج تأهيل المتميزين.

وجاءت المسارات كالتالي:

1- المسار المالي (محاسبة، مالية، اقتصاد)، ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار المالي : درجة البكالوريوس في المالية – المحاسبة – الإقتصاد.

2- المسار التقني (أمن معلومات، محلل نظم) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار التقني : درجة البكالوريوس في نظم المعلومات – علوم الحاسب – الأمن السيبراني.

3- المسار الإداري (موارد بشرية) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار الاداري : درجة البكالوريوس في الموارد بشرية – إدارة عامة.

4- المسار القانوني (قانون) ويتطلب الشهادة العلمية المطلوبة للتقديم على المسار الإداري: درجة البكالوريوس في القانون – الحقوق -الأنظمة).


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