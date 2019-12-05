ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم يقيم حفلة السابع على دعم نادي الفروسية

بدر الحارثي(صدى):

بحضور مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية بالقصيم عبدالعزيز بن عبدالله التويجري أقيم الحفل السابع للميدان للموسم الحالي ١٤٤١ والذي تكون من ثمان أشواط

الشوط الأول مفتوح الدرجات للخيل العربية مسافة ١٦٠٠ م الفائز ماضي الخالديةالمالك سلطان النمر قطع المسافة ٢.٠٥.٣٢د

الشوط الثاني عمر ٤ سنوات فاكثر ربحت من ١ الى ٣ مسافة ١٦٠٠ م

الفائز ممدود المالك ابراهيم الشويعي قطع المسافة ١.٥٢.٤٤د

الشوط الثالث مواليد ٢٠١٦ م افراس لم تربح مسافة ١٦٠٠ م

الفائز رمسيسه المالك خالد الفوزان قطع المسافة ١.٥٣.٦٥د

الشوط الرابع مفتوح الدرجات مواليد ٢٠١٧م على مسافة ١٤٠٠ م

الفائز يجتاح المالك صالح الحامد قطع المسافة ١.٣٥.٦١ د

الشوط الخامس مفتوح الدرجات عمر ٤سنوات فاكثر على مسافة ١٤٠٠ م

الفائز جفن المالك بسام موسي العليان قطع المسافة ١.٣١.٩٠ د

الشوط السادس عمر ٤ سنوات فاكبر لم تربح على مسافة ١٤٠٠ م

الفائز عموه المالك اسطبل الشيناوي قطع المسافة ١.٣٦.٣ د

الشوط السابع ( كاس ) مواليد ٢٠١٧ م لم تربح على مسافة ١٤٠٠م

الفائز علم الكحلي المالك عادل الجمعان قطع المسافة ١.٣٥.٦٨د

الشوط الثامن مفتوح مواليد٢٠١٦ م على مسافة ١٤٠٠ م

الفائز ناتله المالك عادل الجمعان قطع المسافة ١.٣٢.٩٧د

وتم خلال الاشواط الثمانية السحب على عدد كبير من الجوائز للجمهور الحاضرين في المدرجات وقسم العوائل