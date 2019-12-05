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إيرفي رينارد: مباراة قطر كانت صعبة واستطعنا الحد من خطورتهم

إيرفي رينارد: مباراة قطر كانت صعبة واستطعنا الحد من خطورتهم
نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي إيرفي رينارد، أن مباراة قطر كانت صعبة ولم تكن الأجمل بالنسبة للجهاز الفني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أنه «توجب علينا أن نكون أكثر انضباطية داخل أرضية الملعب، لكن على الرغم من ذلك استطعنا الحد من خطورة المنافس».

وتابع: «لم نحسم اللقب حتى الآن، لذا تفكيرنا الآن توجه نحو المباراة القادمة أمام منتخب البحرين»، مضيفًا: «لعبنا مباراة اليوم بنقص كبير بداعي الإصابات لكن لاعبي الأخضر حضروا بشكل مميز وطبقوا ما طلب منهم».


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