وظائف شاغرة بشركة علم

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة عِلم، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها “ إمداد ” في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى : مدير العمليات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو إدارة العمليات)، مستشار علاقات العمل: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

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