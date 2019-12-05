رينارد: إلى النـهـائي وباقي خطـوة على الكـأس

ماجد محمد(صدى):

ظهر الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، وهو يوجه رسالة حماسية إلى الجمهور بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24).

ونشر حساب المنتخب السعودي، فيديو لـ رينارد يقول: « إلى النـهــــائي وباقي خطـوة على الكـــأس».

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، ليلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.