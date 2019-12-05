رينارد: إلى النـهـائي وباقي خطـوة على الكـأس
ظهر الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، وهو يوجه رسالة حماسية إلى الجمهور بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24).
ونشر حساب المنتخب السعودي، فيديو لـ رينارد يقول: « إلى النـهــــائي وباقي خطـوة على الكـــأس».
وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، ليلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.
“إلى النـهــــائي وباقي خطـوة على الكـــأس”. 😍💪
🏆🔥#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/Dr2oiNBpUw
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 5, 2019
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