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رينارد: إلى النـهـائي وباقي خطـوة على الكـأس

رينارد: إلى النـهـائي وباقي خطـوة على الكـأس
ماجد محمد(صدى):

ظهر الفرنسي إيرفي رينارد، المدير الفني للأخضر، وهو يوجه رسالة حماسية إلى الجمهور بعد التأهل إلى نهائي كأس الخليج (خليجي 24).

ونشر حساب المنتخب السعودي، فيديو لـ رينارد يقول: « إلى النـهــــائي وباقي خطـوة على الكـــأس».

وتأهل المنتخب الوطني إلى نهائي كأس الخليج، بعد الفوز على قطر بهدف دون رد، ليلاقي البحرين يوم الأحد المقبل.


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