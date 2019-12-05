حرس الحدود بمنطقة جازان ينقذ مواطناً من الغرق

الرياض(صدى):

تمكنت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقطاع حرس الحدود بالموسم، بمنطقة جازان، اليوم من إنقاذ مواطن، يبلغ من العمر 22 عاماً، تعرض لحالة غرق في أثناء ممارسته السباحة في الشاطئ المقابل للاستاد الرياضي.

وأوضح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، الرائد عامر بن عبدالرحمن الشهراني، بأنه في أثناء قيام دوريات البحث والإنقاذ الموجودة في شاطئ الاستاد الرياضي بواجبها، شاهدت أحد المواطنين يتعرض لحالة غرق خلال ممارسته السباحة، وعلى الفور باشرت الدورية الحالة، وقام أفرادها بإنقاذ المواطن، وإخراجه من البحر، وإجراء الإسعافات الأولية له، وحالته الصحية مستقرة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان ، وأُجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، وغادر المستشفى بحالة صحية جيدة، ولله الحمد.

وأهاب المتحدث الإعلامي بجميع المتنزهين أخذ الحيطة والحذر، وضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية المدونة على اللوحات الإرشادية الممتدة على الشواطئ مع التقيد بالسباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال على هاتف طوارىء حرس الحدود ( 994) لطلب المساعدة .